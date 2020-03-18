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توقيع 1370 عقدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة في الدقهلية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:46 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، عددا من العقود الجديدة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، بلغت جملتها 1370 عقدًا.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاسترداد حقوق الدولة والتيسر على المواطنين لتقنين أواضاعهم وفقا للقانون.

وأكد المحافظ، أن العمل يجري بكل جدية للانتهاء من تقنين أوضاع أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لاسترداد أموال الشعب وحصول الدولة على حقوقها وتقنين الأوضاع للمواطنين واضعي اليد.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن إجمالي العقود التي تم توقيعها حتى الآن منذ بدء تنفيذ المنظومة بالمحافظة بلغت 1370 عقدًا، مؤكدًا أن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل بكل جهد على استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين من خلال لجان التقنين بنطاق المحافظة.

وعلى صعيد آخر، قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية احالة المدير السابق لادارة الصناديق بديوان عام المحافظة وجميع العاملين بالادارة للتحقيق بالشئون القانونية وذلك للتقصير فى اداء عملهم والتى تمثلت فى تأخر انعقاد جلسات مجلس ادارة الصناديق منذ منتصف عام 2018، وحتى الان، مما كان الاثر البالغ على متابعه التحصيل والموارد الخاصة بالصناديق.

وجاء قرار محافظ الدقهلية فى بدايه انعقاد جلسة مجلس ادارة الصناديق اليوم، وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام واعضاء مجلس ادارة الصناديق "الخدمات التنمية المحلية - صندوق الطرق".

وأوضح مدير الصناديق الحالى نبيل عبد الونيس بان مجلس ادارة الصناديق يضم ايضا صناديق الخدمه الصحية والاسكان.

وكلف المحافظ هيثم الشيخ نائب المحافظ خلال الاجتماع بضرورة مراجعه واعاده تشكيل كافه مجالس ادارات الصناديق وبما يفيد ويعود على تعظيم موارد الصناديق فى اطار القانون وذلك من خلال لجنه تضم فى عضويتها كافه المعنين والسكرتير العام 

واضاف المحافظ اهمية ان يكون الهدف هو تعظيم الموارد من كافة جهات التحصيل مما يدعم تنفيذ المشروعات الخدمية التى تلبى احتياجات ومطالب المواطنين بنطاق المحافظة.
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الكلمات المفتاحية

الدقهلية اراضي املاك الدولة

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