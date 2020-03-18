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رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:45 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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شهد المهندس حازم الأشموني السكرتير العام لمحافظة البحيرة، نائبًا عن اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم، واللواء محمد عمار، مساعد مدير الأمن، إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام لعام 2020، التي أجرتها مديرية الأمن بنادي الشبان المسلمين بمدينة دمنهور.

وقال مساعد مدير الأمن، إن إجمالي عدد المتقدمين لأداء فريضة الحج هذا العام بدائرة المحافظة بلغ ٥٤٤١ حاج وحاجة، لافتًا إلى أن إجمالي الفائزين بالقرعة ١٢٠٩، منهم ١٢٢ من كبار السن، و٣٠٢ إحتياطي، مشيرًا إلى أنه على من حالفه التوفيق التوجه للقسم أو المركز التابع له لإستكمال أوراق التقديم وتقديم جواز سفره.

من جانبه، نقل المهندس حازم الأشموني السكرتير العام لمحافظة البحيرة، تحيات اللواء هشام آمنة محافظ الإقليم، وتمنياته لهم بحجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ في قرعة الحج للعام القادم بإذن الله.

حضر القرعة العلنية، كلا من: اللواء وائل عرفة مساعد وزير الداخلية للشئون المالية والإدارية، والشيخ محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعددًا من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والأمنية وجمع كبير من المتقدمين للحج وذويهم.

في سياق متصل، أكد الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن قرار إلغاء العُمرة للزوار والمقيمين هدفه منع وصول فيروس كورونا لمكة المكرمة، مؤكدا حرص حكومة السعودية على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وقال نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن القرار هو إجراء احترازي مؤقت لعدم وصول المرض إلى مكة والمدينة المنورة من خلال الزوار أو المقيمين وبشكل مؤقت ودوري، مشددا على مواصلة تقديم الخدمات لكل المعتمرين وزوار المدينة المنورة من خلال التواصل مباشرة مع الشركات المنظمة لرحلات العمرة واستكمال كافة الحزم الخدمية والمتعاقد عليها سابقا.

كان نائب وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، كشف عن إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية وزيارة المسجد النبوي بشكل مؤقت، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد.

يذكر أن المملكة أعلنت قبل أيام إيقاف تأشيرات الحج والعمرة لجميع الدول بشكل مؤقت كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
رغم حظر التجمعات.. إجراء قرعة الحج العلنية في البحيرة (صور)
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هشام أمنة مديرة أمن البحيرة محافظ البحيرة قرعة الحج حظر التجمعات بوابة الفجر الفجر البحيرة

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