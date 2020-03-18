مهاجم ريال مدريد يطلب رحيل زيدان

أصبح مستقبل لوكا يوفيتش المهاجم الجديد لفريق ريال مدريد الإسباني مرتبطًا برحيل أو استمرار زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

كشف موقع le10sport الفرنسي عن أن يوفيتش يطلب رحيل زيدان من أجل المشاركة مع ريال مدريد لأنه يدرك أنه لن يشارك في عهده لقناعة المدرب بكريم بنزيما على أي مهاجم آخر في الفريق.

وأوضح الموقع أن نابولي يعتبر أبرز المهتمين بالحصول على خدمات يوفيتش، حيث تواصل مسؤولوه بالفعل مع وكيل اللاعب، لبحث إمكانية عقد الصفقة.