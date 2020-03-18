Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1135 حالة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:28 م
Advertisements
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1135، بعد رصد 147 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مضيفة أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17361.

 

ورصدت وزارة الصحة الإيرانية، 1192 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

 

وقد بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا 5 الاف و710 شخصا حتى الآ، بينما ارتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس الى 1135 شخصا، بحسب وكالة "إرنا".

 

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد وصفت فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 200 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، وقاربت الوفيات 8 آلاف حالة.

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا صحة عالمية حالات الاصابة ايران ارتفاع عدد حالات الوفاة

أخبار تهمك

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

آخرهم أسامة جلال وحسين بن عيادة.. صفقات الأهلي والزمالك في زمن الكورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 6 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 9 ساعات

خبر سار.. توضيح عاجل من وزارة الصحة للمصريين (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ يوم

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يقدم عرضاً ضخماً لضم أحمد حجازي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يرمي هازارد لباريس سان جيرمان

منذ 39 دقيقة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إيطاليا إلى 34

الصحة القطرية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"

البرتغال تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا"

أمريكا: وضع وزير الدفاع ونائبه في الحجر الصحي بسبب "كورونا"

ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإسباني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:26 م

قرار عاجل من محافظة الجيزة للعاملين لمواجهة كورونا

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

12:03 م

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

08:03 ص

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

خبر سار.. توضيح عاجل من وزارة الصحة للمصريين (فيديو)

12:51 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status