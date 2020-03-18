إيران تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 1135 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 1135، بعد رصد 147 حالة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، مضيفة أن عدد حالات الإصابة في البلاد بلغ 17361.

ورصدت وزارة الصحة الإيرانية، 1192 حالة إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقد بلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا 5 الاف و710 شخصا حتى الآ، بينما ارتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس الى 1135 شخصا، بحسب وكالة "إرنا".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد وصفت فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، جائحة، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 200 ألف في أكثر من 160 دولة ومنطقة حول العالم، وقاربت الوفيات 8 آلاف حالة.