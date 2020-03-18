"الإسكان": إرجاء تلقى طلبات توفيق الأوضاع لحائزى الأراضى بمدينة الشروق





أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إرجاء تلقى طلبات توفيق الأوضاع بمقر جهاز مدينة الشروق، لحائزى الأراضى الواقعة داخل حدود قرار رئيس الجمهورية رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق لتصبح مساحتها 52992 فداناً، بدءاً من غدٍ الأربعاء الموافق 18/3/2020، ولمدة أسبوعين، وذلك منعا للتزاحم.









وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن ذلك يأتى منعاً للتزاحم، وسيتم نشر جدول جدید بالمواعيد على الصفحة الرسمية لجهاز المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، لتخفيض التجمعات، وفى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس"كورونا المستجد".









وفى سياق متصل أهاب المهندس عبدالرءوف الغيطى، بالمواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات فيما يخص قطع مياه الشرب لمدة يومين، مطالباً سكان المدينة بتلقى المعلومات عبر الصفحة الرسمية للجهاز.





كما أكد رئيس الجهاز، أن مرفق مياه الشرب يعمل بصورته الطبيعية، وسيتم نشر أى معلومات فى حالة وجود أى أعطال محتملة تخص شبكات المياه، مع أخذ الإجراءات القانونية ضد مروجى الإشاعات وإبلاغ الجهات المعنية.







