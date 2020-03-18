الصحة الكويتية: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 142.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، شفاء 3 حالات جديدة، مما يعني ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 15، من بين الـ142، وأكدت أن الـ127 حالة المتبقية تتلقى العلاج في مستشفيات الدولة.

ونقلت وكة الأنباء الكويتية (كونا)، عن وزير الصحة باسل الصباح أن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء 3 حالات مؤخرا، وهم مواطنتان ومواطن.

وقال باسل، إنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

واكدت السلطات الكويتية، إصابة 7 حالات بالفيروس، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة عبد الله السند إن الحالات السبع الجديدة المسجلة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وهم جميعا مواطنون كويتيون.