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رينو تغلق مصانعها في المغرب بسبب تفشي فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:03 م
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رينو
رينو
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تغلق مجموعة رينو الفرنسية للسيارات المزيد من المصانع نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، مضيفة لها مصانع التجميع في المغرب.
 
وأعلنت مجموعة رينو، سيتم إيقاف الأنشطة الصناعية مؤقتًا في المغرب، حيث تمتلك رينو مصنعي تجميع بسعة 400 ألف سيارة سنويًا، بدءًا من يوم الخميس، بسبب آثار تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت المغرب 44 حالة إصابة بالفيروس، ووفاة شخصان.
 
ينتج أحد المصانع في طنجة نماذج Dacia، بما في ذلك Lodgy و Sandero و Sandero Stepway و Dokker و Logan MCV، ولديه قدرة حوالي 320،000 مركبة، والمصنع الآخر في الدار البيضاء يصنع داسيا لوجان وسانديرو وسانديرو ستيبواي.
 
يتم تصدير معظم الإنتاج في المصنعين إلى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وبعض أسواق شمال إفريقيا.
 
وقالت رينو إن حوالي 11 ألف موظف سيتأثرون بالإغلاق في المغرب.
 
أغلقت رينو جميع مصانع التجميع التي تخدم أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، واستمرار المصانع في تركيا ورومانيا في العمل.
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فيروس كورونا صناعة السيارات شركة رينو سيارات رينو المغرب

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