البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغط مبيعات العرب والأجانب

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.37% ليصل إلى مستوى 8891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.88% ليصل إلى مستوى 1194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.34% ليصل إلى مستوى 9888 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.2% ليصل إلى مستوى 3284 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.99% ليصل مستوى 849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.51% ليصل إلى مستوى 932 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 598 نقطة.



