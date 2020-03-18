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البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغط مبيعات العرب والأجانب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:03 م
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بوابة الفجر
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.37% ليصل إلى مستوى 8891 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.88% ليصل إلى مستوى 1194 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.34% ليصل إلى مستوى 9888 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 4.2% ليصل إلى مستوى 3284 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.99% ليصل مستوى 849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.51% ليصل إلى مستوى 932 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.17% ليصل إلى مستوى 598 نقطة.
 
 

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