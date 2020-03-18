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المغرب يعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:42 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أكدت وزارة الصحة بالمغرب، اليوم الأربعاء، إصابة 5 حالات جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقررت السلطات المغربية، في وقت سابق من اليوم، إغلاق جميع المساجد اعتبارا من الاثنين، كما أغلقت المطاعم ودور السينما ومراكز الترفيه والملاعب، وتعليق جميع الرحلات الجوية الدولية حتى إشعار آخر بسبب الفيروس.

 

وقالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان لها: "يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا".

 

وقد تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

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