Advertisements
Advertisements
Advertisements

إجراءات وقائية في مطارات السعودية للحد من "كورونا"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
واصلت الجهات المعنية في المملكة تعليق الرحلات الدولية، ما عدا الحالات الاستثنائية الخاصة، منها قدوم بعض المواطنين خارج السعودية.

يأتي ذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتّخذها الجهات المختصة في السعودية، لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)،

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، أكد إبراهيم الروساء، المتحدث الرسمي لهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن تعليق الرحلات الدولية جاء بناءً على توصية اللجنة العليا لمتابعة فيروس كورونا المستجد، وتأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي وافقت عليها الهيئة العامة للطيران المدني، ضمن حزمة إجراءات دقيقة وصارمة تهدف للحد من وفادة هذا الفيروس. وشدد الروساء، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، على أن الاستثناء الذي أقرّته الجهات المختصة في السعودية على «الحالات وليس الرحلات»، كما أعلنت وزارة الداخلية.

وضمن إجراءات مخصصة في المطارات السعودية، حرصت الجهات المختصة على أهمّية تطبيق آليات احترازية على العاملين بها، بتوفير أجهزة لقياس حرارة العاملين بشكل دوري للتأكد من الحالة الصحية لهم، كما شملت هذه الاستعدادات حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال إقامة منصات توعوية، ونشر نصائح ورسائل في شاشات المطار حول أهم الإرشادات الطبية، وسبل الوقاية من فيروس كورونا.

كانت السعودية علقت، أول من أمس، الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، ما عدا الحالات الاستثنائية لمدة أسبوعين، وتتعامل الجهات المختصة مع الحالات الاستثنائية بغض النظر عن الوجهات القادمة منها.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس الثلاثاء، إننا سجلنا في المملكة 133 حالة مؤكدة، من بينها 6 حالات تعافت، ولا زال 127 حالة مستمرين في العلاج.

وأكد العبدالعالي، أن ‏الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية.

‏وأوضح أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.

‏‎وذكر أن 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبًا. ‎‏وبين أن الحالات المخالطة للمصابين بفيروس ‎كورونا وقعت في المنازل والتجمعات.

‏ولفت إلى أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا مطارات السعودية الاجراءات الوقائية

أخبار تهمك

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 10 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 15 ساعة

تقارير.. زيدان يتخلى عن نجم ريال مدريد مجانًا

منذ ساعة

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

منذ ساعة

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

منذ ساعتين

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ 35 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 8 ساعات

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مكة

بعد اكتشاف حالات كورونا في مصر.. إجراءات مكثفة للحد من انتشار الفيروس

"الداخلية" تعلن تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح والاستراحات

بعد انتشار كورونا.. "القوى العاملة" تتلقى تقارير عن أحوال المصريين بالخارج

الخطوط السعودية: الرحلات الداخلية مستمرة.. وتعليق "الدولية" مؤقتًا

بعد انضمام مصر.. خريطة الدول التي علقت حركة الطيران خوفاً من كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:03 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

08:03 ص

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

11:34 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status