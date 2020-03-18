Advertisements
Advertisements
Advertisements

البنك المركزي يصدر مبادرة جديدة للعملاء المتعثرين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

أصدر البنك المركزي المصري مبادرة جديدة بتاريخ 16 مارس 2020 بشأن عملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر 2019، البالغ إجمالي مديونياتهم غير المنتظمة لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البـطاقـات الائتمانـيـة).


ويتم بموجب تلك المبادرة إسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد، بالإضافة إلى إلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة خلال الفترة حتى 31 مارس 2021، عـلاوة عـلى اســتفادة العمـلاء الذيـن قـامـوا بالسداد قـبـل 30 سبتمبر 2019 بذات شروط المبادرة.


وفي هذا السياق، فمن المتوقع استفادة نحو 940 ألف عميل من المبادرة (منهم نحو 200 ألف عميل متخذ ضدهم إجراءات قضائية) بحيث يتم إسقاط استحقاقات يقدر إجماليها بحوالي 10 مليار جنيه منها 4,3 مليار جنيه عوائد مهمشة.


ويأتي هذا القرار استكمالاً للمبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري في الآونة الأخيرة والخاصة بالعملاء غير المنتظمين في السداد من الأشخاص الاعتبارية، وتيسيراً على العملاء من الأفراد لإقالتهم من عثرتهم وتمكينهم من التعامل مجدداً مع البنوك، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

البنك المركزى المصري الاقتصاد اليوم اخبار البنوك اخبار البنك المركزى اخبار الاقتصاد المصرى اليوم

أخبار تهمك

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

منذ أقل من ساعتين

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 15 ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 22 ساعة

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعتين و 43 دقيقة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 5 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تقارير.. زيدان يتخلى عن نجم ريال مدريد مجانًا

منذ ساعة

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

منذ 33 دقيقة

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

منذ ساعة

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

"اتحاد الصناعات" يشارك فى مبادرة "البنك المركزى" لسداد مديونيات المتعثرين

ميرفانا ماهر تكتب: الحكومة تستعد لإسقاط 118 مليار جنيه ديونا على المصريين

"البنك الزراعي" يكشف تفاصيل مبادرة تسوية ديون المتعثرين (فيديو)

"المركزي" يكشف شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الجديدة

البنك المركزي: نجري محادثات جديدة مع صندوق النقد الدولي

فرج عامر يشيد بدور الرئاسة في حسم ملف المصانع المتعثرة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:03 م

انخفاض غير متوقع.. أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم (فيديو)

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

08:03 ص

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

الصين تعلن عن دواء ياباني فعال ضد فيروس كورونا

11:34 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status