أبطال في الأزمات.. رئيس جامعة بنى سويف يصرف مكافأة للعاملين بالمستشفى

قّرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، صرف مكافأة مالية لكافة العاملين بالمستشفى الجامعي وأفراد الأمن الإداري بكافة كليات الجامعة، نظرًا لجهودهم وتواجدهم وتأدية واجبات عملهم بإخلاص وتفاني في أثناء ظروف الطقس السييء التي مرت به البلاد خلال الأيام الماضية.





ووجه رئيس الجامعة، وفقا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، الشكر إلى الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى الجامعي لتواجدهم بمكان عملهم حرصا منهم على تقديم الخدمات للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، وكافة أفراد الأمن الإداري بكليات الجامعة على تأدية عملهم على أكمل وجه وتواجدهم بعملهم لإزالة أي أثار للأمطار داخل المنشآت رغم ظروف الطقس السيئ، وقال هم "أبطال في الأزمات"، مؤكدا أن الجامعة لن تحقق رسالتها وأهدافها إلا بسواعد أبنائها المخلصين.





وأعلن رئيس جامعة بني سويف، عن اختياره عضوا في لجنة مواجهة فيروس احتمالات العدوى بفيروس كورونا (covid_19) والتي شكلها الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.





وقال رئيس الجامعة، إن اللجنة عقدت اجتماعها بحضور أعضاء المجلس الأعلى للصحة العامة، ولجنة مواجهة احتمالات العدوى حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عددا من الإجراءات ومنها اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، كما تم التحذير من تداول أي شائعات يتم إطلاقها، والتأكيد على ضرورة الرجوع إلى جهات الاختصاص في الحصول على أي معلومة مع التأكيد أنه لا يوجد بالمحافظة أي حالات مصابة بالفيروس.





وأكد الدكتور منصور أن الجامعة وضعت خطة على أكمل وجه تحسبًا لأي ظروف طارئة، وهناك متابعة وتواصل مع اللجان الفرعية الخاصة بكل كليات الجامعة، وهناك اجتماعات تنسيقية للوقوف على المستجدات واحتواء أي أزمة قبل وقوعها طبقًا لخطة الدولة والقيادة السياسية والدليل التوعي الشامل طبقًا لمنظمة الصحة العالمية.





وتابع رئيس الجامعة، مع أعضاء لجنة إدارة الأزمات الرئيسية والتي قد تم تشكيلها كإجراء استباقي لمواجهة فيروس كورونا، والإجراءات التي تم تنفيذها على أرض الواقع داخل كليات ومعاهد الجامعة والمستشفى والمدن الجامعية.





وأكد رئيس الجامعة، أنه تأكد من أعضاء اللجنة على تنفيذ الخطة على أكمل وجه، والتي سبق إعدادها من قبل الجامعة تحسبًا لأى ظروف طارئة، موجهًا بضرورة المتابعة والتواصل مع اللجان الفرعية الخاصة بكل كلية، كما تواصل مع عمداء الكليات للوقوف على ما تم إنجازه في خطة التعليم عن بعد وسرعة توصيل المادة العلمية سواء على الموقع الرسمي أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





وأوضح رئيس الجامعة، أنه هناك اجتماعات تنسيقية للوقوف على المستجدات واحتواء أي أزمة قبل وقوعها طبقًا لخطة الدولة والقيادة السياسية والدليل التوعي الشامل طبقًا لمنظمة الصحة العالمية.



