الأم المثالية على مستوى الجمهورية: "لم أنتظر مكافأة لما أقوم به مع ابنتي"

قالت صفاء مصطفى، الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية، إن زوجها وابنها هم من قدموا لها بالمسابقة، منذ ديسمبر الماضي، وتفاجأت أول أمس أنهم تواصلوا معها وطلب منها الحضور لوزارة التضامن لتكريمها في مؤتمر صحفي.





وأضافت صفاء مصطفى، خلال حوارها مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر" على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن زوجها ونجلها كانوا سعداء جدًا بتكريمها، مشيرة إلى أنها أم لابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي ابنتها لبنى بطلة العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في السباحة من "متلازمة داون"، وحصلت على 184 ميدالية.





ونوهت الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الأم المثالية، بأنها لم تكن تتطلع للحصول على مكافأة على ما تقوم به مع ابنتها، متوجه بالشكر لوزارة التضامن وللرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لفت نظر العالم أجمع للمرأة المصرية، ووضع ذوي الاحتياجات الخاصة على الخريطة الدولية وخريطة الوطن العربي.





وتضمنت شروط اختيار الأم المثالية لعام 2020، عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، بالإضافة إلى إعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة وذلك حرصًا على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء



