Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. وفاة أول مصري مصاب بفيروس كورونا في إيطاليا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:40 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
Advertisements
كشفت الجمعية الإيطالية المصرية، عن وفاة المواطن المصرى أحمد الفار أول ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا.

ونشر محمد العبد رئيس الجمعية الإيطالية المصرية، عبر الصفحة الرسمية للجمعية على "فيسبوك"، إنه فى ظل الوضع الحالي تتم الإجراءات طبقا للقانون الإيطالي، أى بمعنى لا غسل ولا وداع من الأهل أو الأقارب.

وكان قد تجاوز عدد الوفيات في إيطاليا، مساء الإثنين، بسبب فيروس كورونا المستجد 2000 حالة، وارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 27980 مصاب، حسب ما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وكانت إيطاليا تعد المنطقة الأكثر تضررا من انتشار الفيروس بعد الصين التي سجلت أكثر من 80 ألف إصابة ونحو 3200 وفاة. وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن فيروس "كورونا" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتخطت الإصابات 13 ألفا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالمياً"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة المواطن المصرى أحمد الفار صحة عالمية المصابين بفيروس الكورونا الجمعية الإيطالية المصرية اصابات الكورونا أول ضحايا الفيروس القاتل بمدينة بيرجامو بإيطاليا

أخبار تهمك

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 20 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإعلان رسميا عن نقيب المحامين الجديد

منذ أقل من ساعة

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 13 ساعة

شركة فرنسية تكشف عن دواء عمره عقود لعلاج كورونا

منذ أقل من ساعتين

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

لوكسمبورغ تعلن تسجيل أول وفاة بفيروس "كورونا"

فيروس "كورونا".. عودة السعوديين من لبنان دون تسجيل أي إصابات

البرتغال تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

ولاية نيويورك تسجل 7 حالات وفاة بفيروس "كورونا"

إيطاليا.. ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا"

أمريكا تعترض بقوة على اتهامات الصين لها بشأن "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:03 ص

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

09:54 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

07:35 ص

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status