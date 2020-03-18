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الجزائر تسجل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:28 ص
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الإصابات إلى 67، حسبما ذكرت قتاة سكاي نيوز عربية.

 

وأغلقت السلطات الجزائرية، كل المنافذ البرية والبحرية والجوية مع استثناء نقل البضائع حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

ومنعت السلطات الجزائرية، كل التجمعات والمسيرات وإغلاق المساجد وأماكن العبادة مع الإبقاء على الآذان.

 

وترقب الجزائريون، أمس الثلاثاء، أول خطاب للرئيس عبدالمجيد تبون، عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد، وسط توقعات بأن يشمل قرارات عاجلة لكبحه ومعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عنه.

 

وكانت الجزائر، قد سجلت 60 إصابة مؤكدة بالفيروس القاتل الذي أودى بحياة و5 أشخاص بعد تفشيه في البلاد.


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فيروس كورونا حالات الاصابة 7 حالات اصابة

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