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أحمد سليمان يجهز مفاجأة لمرتضي منصور في الزمالك

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:54 ص
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بوابة الفجر
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يجهز أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق مفاجأة بشأن ترشحه من جديد لرئاسة النادي في الانتخابات المقبلة.



وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "قطعت شوطًا كبيرًا في الانتخابات الماضية في مواجهة مرتضى منصور ، رغم أنني لم أعقد أي مؤتمرات أو ندوات انتخابية.


وعن اتهامه بالسحر من مرتضي منصور لتعطيل مسيرة الفريق قال: لا أنظر لهذه الأقاويل لو هناك بالفعل سحر لفزت برئاسة النادي في 2017.


واضاف: سافرت إلى قطر لدعم الزمالك في لقاء الترجي التونسي ببطولة كأس السوبر الإفريقي، وكارتيرون مدرب الزمالك يقدم مستويات جيدة مع الفريق
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