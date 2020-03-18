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وفاة أمين عام الرئاسة الفلسطينية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:43 ص
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الرئاسة الفلسطينية
الرئاسة الفلسطينية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، بوفاة أمين عام الرئاسة، عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح الطيب عبد الرحيم الذي توفي اليوم، بعد حياة حافلة بالنضال لفلسطين وشعبها.

 

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قوله: "نودع هذا اليوم أخا عزيزا وصديقا وفيا ومناضلا صلبا قدم الكثير لفلسطين وشعبها، كان مثالا للعطاء والتضحية متمسكا بالثوابت الوطنية والشرعية الفلسطينية، فكان مثال القائد والمعلم، علما من أعلام فلسطين ومسيرتها التحررية، مدافعا صلبا عن القرار الوطني المستقل متمسكا بتقاليد الثوار المناضلين في كل مراحل حياته".

 

ويذكر أن  الطيب عبد الرحيم، ولد في بلدة عنبتا شرق طولكرم عام 1944 لعائلة فلسطينية مناضلة، فوالده المناضل الشهيد والشاعر الفلسطيني عبد الرحيم محمود، صاحب القصيدة المشهورة (سأحمل روحي على راحتي) والذي استشهد، وهو يقود الثوار دفاعاً عن منطقة الجليل في معركة الشجرة.

 

وكان الطيب عبد الرحيم من أوائل الملتحقين بحركة فتح سنة 1965 فقد كان طالبا في كلية التجارة في القاهرة ورئيسا لاتحاد طلبة فلسطين في القاهرة وتتلمذ على يد الراحل ياسر عرفات.


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الكلمات المفتاحية

وفاة أمين الرئاسة الفلسطينية فلسطين الرئاسة الفلسطينية

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