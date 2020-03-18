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ارتفاع المؤشر سوق البحرين بنسبة 0.83% بمستهل تعاملات الأربعاء

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:34 ص
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.83% رابحا 11.50 نقطة ليصل إلى مستوى 1391 نقطة، مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد. 
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 356.1 ألف سهم بقيمة 60.3 ألف دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 53.94% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 3.55%،، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 4.14% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.81%.
 
كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.87% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.45%.
 
 
 

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