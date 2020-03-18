سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-3-2020 في السوق المحلي

سعر الذهب اليوم





استقر سعر الذهب اليوم الاربعاء في السوق المحلى وذلك بعدما شهدت أسعار الذهب أول تعافي بعد 6 أيام من التراجع مع احتدام أزمة انتشار وباء كورونا، وصعد سعر جرام الذهب بنحو 14 جنيهًا وجاءت اسعاره على النحو التالي:





أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 782.75 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 685 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر587.25 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,480 جنيهًا















