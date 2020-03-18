Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الذهب اليوم الأربعاء 18-3-2020 في السوق المحلي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:02 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الاربعاء في السوق المحلى وذلك بعدما شهدت أسعار الذهب أول تعافي بعد 6 أيام من التراجع  مع احتدام أزمة انتشار وباء كورونا، وصعد سعر جرام الذهب بنحو 14 جنيهًا وجاءت اسعاره على النحو التالي:

أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 782.75 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 685   جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر587.25 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,480 جنيهًا




Advertisements

الكلمات المفتاحية

الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب العالمي اسعار الذهب الان

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 12 ساعة

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

منذ ساعة و نصف

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

أول توقيع من المصري على أزمة كريم العراقي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 5 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تصريحات صادمة.. الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يتوفر إلا بعد عام

منذ ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ يوم

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-9-92018 في محلات الصاغة والأسواق المصرية

سعر الذهب المحلى اليوم الأحد 3-3-2019 في سوق الصاغة والأسعار تواصل تراجعها لليوم الثالث على التوالي

اسعار الذهب المحلى اليوم الأربعاء 17-4-2019 في مصر

سعر الذهب في سوق الصاغة المحلى اليوم الثلاثاء 21-5-2019

اسعار الذهب اليوم الخميس 12/9/2019.. والمعدن الأصفر يواصل التعافي من سلسلة التراجعات

سعر الذهب اليوم في مصر الاربعاء 27 نوفمبر 2019.. أداء متباين للمعدن الأصفر في السوق المحلى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:03 ص

عاجل.. الـ"كاف" يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

04:52 ص

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

07:35 ص

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status