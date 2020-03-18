محمد حماقي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

تصدر المطرب محمد حماقي، اليوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، تريند محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا)، بعد أنباء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وخلال الفترة الماضية، انتشرت العديد من الشائعات التي طالت بعض الفنانين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكان آخرهم الفنان محمد حماقي.





و من جانبه، نفى محمد حماقي جميع ماتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه ليس له أساس من الصحة.





ونشر محمد حماقي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "مساء الخير عليكم جميعا أنا بعمل الفيديو دا من البيت، ويمكن مش بعمل دا كتير، بس النهارده جاتلي رسائل كتير جدًا على الواتس آب، إن في إشاعة بتقول إني عملت تحليل لفيروس كورونا وإن النتائج كانت إيجابية، ولكن ده مش حقيقي خالص أنا في البيت الحمد لله كويس".





وأضاف محمد حماقي: "بشكركم جدًا، وبطمنكم في نفس الوقت، وبطلب منكم تخلوا بالكم من نفسكم، على قد ما تقدروا خليكم في البيت، يعني النزول يكون على قد الشغل بس، بلاش تجمعات والسهر في أماكن زحمة".





جدير بالذكر أن آخر ظهور لفنان محمد حماقي، كان في برنامج "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث، والذي انتهى عرضه بعد فوز فريق نانسي عجرم.