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نشرة مرور"الفجر".. كثافات بمحافظتي القاهرة والجيزة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:30 ص
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، خلال الذروة الأولى للزحام، ظهور كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم، وتأدية الطلاب لامتحانات نصف العام.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

بينما شهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

في حين ظهرت كثافات على محور صفط اللبن، للمتجه من الدائري إلى شارع السودان، ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

في سياق آخر، تفقد اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات الأمنية على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، وراقب الحركة عن طريق كاميرات المراقبة.

وشدد مدير الإدارة، على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية، وأمر بتشديد الرقابة على الحافلات التي تقل الطلاب إلى المدارس والجامعات ووضع الرادارات على الطرق المؤدية للإقليمي.

ونظمت الإدارة حملات الكشف عن سلامة الإطارات والحمولة الزائدة، وكذلك حملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، نظرًا لخطورة الأمر، وحفاظا على سلامة الجميع، وذلك عن طريق إجراء كشف طبي دقيق باستخدام أحدث الأجهزة من قبل مختصين بالتنسيق مع وزارة الصحة.

ونشرت الإدارة العامة، القوات الأمنية المزودة بالسيارات ذات الدفع الرباعي بالطرق، للحفاظ على أمن وأمان الطريق، وتم نشر السيارات الحديثة المزودة بكاميرات لمراقبة الحركة المرورية وضبط السيارات والمخالفات، بالتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة.
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نشرة مرور الفجر كثافات مرورية بوابة الفجر المرور الفجر

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