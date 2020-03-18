السبب الحقيقة وراء"خناقة" رمضان صبحي وبادجي

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي والسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق خلال تدريبات الإثنين الماضي،ودخول الثنائي في مشادة كلامية تحولت لـ"خناقة شوارع".

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "شرارة الأزمة بدأت بسبب عدم تمرير رمضان أو بادجي الكرة لبعضهما في التقسيمة، ودخلا في مشادة كلامية عنيفة ولكن دون اعتداء أي منهما على الآخر".

وأضاف "تدخل شريف إكرامي وتمكن من تهدئة رمضان صبحي، وأجبره على التصالح مع أليو بادجي، كما تدخل فايلر وطلب من الثنائي إنهاء الأزمة".

وتابع: "السبب الرئيسي وراء الأزمة هو حالة الحماس الشديد التي تسيطر على الثنائي، فرمضان صبحي عائد من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر ويسابق الزمن للعودة للملاعب".

وزاد: "نفس الأمر ينطبق على أليو بادجي الذي يسعى لإثبات نفسه في التدريبات من أجل المشاركة بشكل أساسي".