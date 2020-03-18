Advertisements
Advertisements
Advertisements

السبب الحقيقة وراء"خناقة" رمضان صبحي وبادجي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هيثم موسى
Advertisements

علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي والسنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق خلال تدريبات الإثنين الماضي،ودخول الثنائي في مشادة كلامية تحولت لـ"خناقة شوارع".

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "شرارة الأزمة بدأت بسبب عدم تمرير رمضان أو بادجي الكرة لبعضهما في التقسيمة، ودخلا في مشادة كلامية عنيفة ولكن دون اعتداء أي منهما على الآخر".

وأضاف "تدخل شريف إكرامي وتمكن من تهدئة رمضان صبحي، وأجبره على التصالح مع أليو بادجي، كما تدخل فايلر وطلب من الثنائي إنهاء الأزمة".

وتابع: "السبب الرئيسي وراء الأزمة هو حالة الحماس الشديد التي تسيطر على الثنائي، فرمضان صبحي عائد من إصابة طويلة أبعدته عن الملاعب لمدة 3 أشهر ويسابق الزمن للعودة للملاعب".

وزاد: "نفس الأمر ينطبق على أليو بادجي الذي يسعى لإثبات نفسه في التدريبات من أجل المشاركة بشكل أساسي".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 23 ساعة

بسبب فيديو "كورونا".. بلاغ ضد الإعلامية مي الخرسيتي

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 14 ساعة

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 10 ساعة

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

منذ أقل من ساعتين

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 10 ساعات

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

فيروس "كورونا" يضرب أندية الدوري الإنجليزي.. تعرف على أبرز الضحايا

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يعلن بديل" فتحي" في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. خناقة بين مرتضى منصور ومجدى عبدالغني في اجتماع عودة الجماهير

فضائح وخناقات.. صالح جمعة "قنبلة مشاكل" في الأهلي

تفاصيل "خناقة" رمضان صبحي وبادجي في مران الأهلي

أخبار الأهلي اليوم| خناقة تشعل المارد الأحمر.. ورد فعل قوي من عبد الحفيظ وفايلر يتدخل بقرار سريع

تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على خناقة بادجي ورمضان صبحي

الأزمة تشتعل.. بداية الصدام بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:52 ص

"موجود في مصر".. تعرف على سعر علاج لكورونا أعلنت عنه شركة فرنسية

خبر سار من فاروق الباز عن علاج "فيروس كورونا" (فيديو)

04:21 ص

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"الفجر" حقيقة غلق مدينة الغردقة

06:24 ص

بعد شائعة إصابته بفيروس كورونا.. حماقي يتصدر تريند جوجل

02:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status