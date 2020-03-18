طرابزون التركي يفسخ عقده مع أوبي ميكيل

قرر نادي طرابزون سبور التركي، فسخ تعاقده مع النيجيري جون أوبي ميكيل، بالتراضي قبل نهاية الموسم الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار النادي، بعدما وجه اللاعب انتقادًا حادًا إلى السلطات التركية، والتي لم توقف النشاط الرياضي، كباقي دوريات العالم للحد من انتشار المرض.

وكتب ميكيل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أنه لا يريد اللعب حيث يشعر بالخوف، مشددًا على أن حياة الإنسان أهم من استمرار كرة القدم.

وأصدر النادي بيانًا أمس الثلاثاء، أعلن من خلاله عن فسخ تعاقد النيجيري جون أوبي ميكيل لاعب وسط الفريق بعدما السلطات التركية، لعدم تعليقها الدوري التركي، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد النادي خلال البيان، أن فيه العقد جاء بالتراضي وقام ميكيل بالتنازل عن مستحقاته المتبقية إلى النادي.