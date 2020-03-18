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سيف زاهر يكشف موقف رباعي الأهلي خلال الموسم المقبل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:09 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يتواصل الحديث داخل جدران النادي الأهلي، حول موقف رباعي الفريق شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي من الإستمرار مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وتنتهي عقود الرباعي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي 2019/2020، ولم تتضح الرؤية حتى الآن بخصوص إستمرارهم مع الفريق من عدمه.

وصرح الإعلامي سيف زاهر عبر إذاعة "أون سبورت" اليوم: "شريف إكرامي في طريقه للإنتقال لفريق بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، بعد أن صرح أن هذا الموسم هو الأخير له مع القلعة الحمراء".

وأضاف زاهر: "حسام عاشور خرج من حسابات فايلر، والمدرب السويسري لا يحتاج لجهوده، لكنه من الممكن أن تجدد الإدارة له عاماً واحداً على سبيل التكريم، لكنه ليس هناك شيئاً مؤكداً حول عاشور حتى الآن".

وتابع: "طلب فايلر تجديد عقدي النجمين أحمد فتحي ووليد سليمان لحاجته لجهودهما خلال الموسم المقبل، وشعوره أن لديهما القدرة على الإستمرار بالملاعب لفترة أخرى".

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