فيروس "كورونا" يضرب أندية الدوري الإنجليزي.. تعرف على أبرز الضحايا

اجتاح فيروس كورونا المستجد COVID – 19 ملاعب كرة القدم خلال الفترة الحالية، وأصاب عدد من نجوم الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بعد الانتشار السريع للفيروس وفشل كافة محاولات السيطرة عليه.

وتسبب انتشار فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية في العديد من دول العالم أبرزها إنجلترا، وفرنسا وألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة لبعض الدول العربية مثل مصر والسعودية، كما تسبب في تأجيل بعض البطولات الكروية الكبري في مقدمتها دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وبطولة أمم أوروبا وكأس كوبا أمريكا.

ويعتبر الدوري الإنجليزي من الدوريات التي شهدت حالات إصابة بين لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، حيث ظهرت بعض الإصابات بالفيروس في صفوف الأندية الإنجليزية خلال الأيام الماضية جاءت كالتالي:

- أرسنال:

شهد نادي أرسنال حالة إصابة وحيدة بفيروس كورونا لمدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، والذي جاءت نتائج الفحوصات الطبية الخاصة به إيجابية، ويخضع حاليًا للعزل الصحي، كما تم عزل لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والطبي بالكامل وجميع العاملين بالنادي بعدما اختلطوا بالمدرب المصاب.

- تشيلسي:

من الأندية التي شهدت حالات إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي، نادي تشيلسي، والذي شهد إصابة لاعبه الشاب كالوم هودسون أودوي، بعدما جاءت نتائج التحاليل الخاصة به إيجابية.

- ليستر سيتي:

أعلن برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي الإنجليزي ظهور أعراض فيروس كورونا على 3 من لاعبيه لم يفصح عن هويتهما، وتم وضعهم بالعزل الصحي وإبعادهم عن باق أعضاء الفريق، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم ومتابعتهم بشكل مستمر، وذلك للاطمئنان عليهم.

- بورنموث:

نادي بورنموث أيضًا أعلن وضع 5 أشخاص بالنادي في العزل الصحي بعدما ظهرت عليهم أعراض وعلامات الإصابة بفيروس كورونا، بينهم أرتور بوروك حارس مرمي الفريق، بالإضافة لـ 4 من أفراد الجهاز الفني بالنادي، ولم يُعلن حتي الآن نتائج التحاليل للخماسي المشتبه في إصابتهم بالفيروس المستجد.