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وزيرالقوى العامة: 500 جنيه لهذه الفئة من العمال بسبب كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:38 ص
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محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة تصرف منحة سنوية لأصحاب العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه، وبسبب فيروس كورونا ستقوم الوزارة بصرف منحة استثنائية بقيمة 500 جنيه، مستطردًا: "مش هنسيب جهة متضررة، إلا لما نقف معاها".

وتابع "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، إنه لا يجب المطالبة بالحصول على الأجر الكامل حال إغلاق المصانع، لأننا نعمل على الخروج من الأزمة ومساعدة الجميع.

ولفت إلى  أن الدولة تحاول أن تخرج من أزمة فيروس كورونا الحالية، ولابد أن يتكاتف الجميع للخروج من هذه الأزمة.

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

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الكلمات المفتاحية

منحة استثنائية فيروس كورونا تعليق الدراسة في الجامعات الوقاية منه القوى العاملة

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