الأمم المتحدة تعلن التعليق المؤقت لعملیات إعادة توطین اللاجئین بسبب كورونا

قررت المنظمة الدولیة للھجرة ومفوضیة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین الیوم الثلاثاء،تعليق عمليات إعادة توطین اللاجئین مؤقتا، بسبب تداعیات انتشار فیروس كورونا المستجد.





وورد في بيان عنهما، أن ھذه الخطوة تأتي في سیاق تخفیض العدید من الدول لمعدلات الدخول إلى أراضیھا بشكل كبیر بسبب أزمة الصحة العالمیة التي تسبب فیھا ھذا الفیروس".





وأوضح البیان، أن بعض الدول قد أوقفت عملیة إعادة التوطین، نظرا للوضع الصحي العام ما یؤثر على قدرتھا على استقبال اللاجئین الذین أعید توطینھم حدیثا.





ولفت البيان، الانتباه إلى تأثر العائلات اللاجئة بھذه اللوائح، وذكر أن بعضها أخذ يعاني من تأخیرات واسعة، في حین تقطعت السبل بالبعض الآخر، وحدث تشتت أفراد العائلة الواحدة.





وأكد البیان أن إعادة التوطین، تبقى الوسيلة الناجعة لإنقاذ حياة الكثير من اللاجئين، وناشدت المنظمتان مختلف بلدان العالم وأشارتا إلى ضرورة ضمان استمرار عملیات نقل اللاجئین في "حالات الطوارئ الأكثر خطورة" حیثما أمكن ذلك.