لمواجهة "كورونا".. حملات مكبرة لتطهير وتعقيم مدارس كفر الشيخ (صور)

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يتم حاليا تنظيم حملات تطهير وتعقيم مباني الإدارات التعليمية، وجميع مدارس كفر الشيخ، مؤكدة على استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة لضمان عدم انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.





وأضافت "كشك"، أن مديري المدارس حرصوا على المشاركة بأعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير، موجه للشكر لكل القائمين على المشاركة المجتمعية من قبل الأهالي بمبادرات متميزة للمشاركة بأعمال التطهير وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة أثناء عمليات التطهير.





وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن العديد من المعلمين ساهموا بعدد من المعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة لسرعة أداء العمل، والحرص على تعقيم مدارسهم التي يعملون بها.





وأعلنت غلق 800 مركز للدروس الخصوصية بـ13 إدارة تعليمية، منذ قرار رئيس الوزراء بتعليق الدراسة، ما يعد العدد الأعلى في نسبة عدد غلق مراكز الدروس الخصوصية في المحافظات، موضحة أن ما لاحظته عندما تتواجد الحملة بحي من الأحياء، يتسابق التلاميذ والطلاب بتحديد مواقع أصحاب الدروس الخصوصية، وعبّر الطلاب عن عدم رغبتهم في التوجه لهم، ولكنهم مضطرين لأن أبائهم من يوجهونهم لها، معبرين عن فرحتهم بإغلاقها.





وأكدت أن المشاركين في الحملات، فوجئوا بمساعد الطلاب، خاصة المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بالإرشاد على أماكن ومقرات الدروس.





وكان محافظ كفر الشيخ، قد أكد استمرار إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، منذ أكثر من شهرين، بتشكيل لجنة مكبرة تشترك فيها الرقابة الإدارية، مضيفًا أن أي مركز دروس خصوصية سيتم غلقه على الفور حال ضبطه، سواء خلال أسبوعين وقف الدراسة أو غيره.





وقال المحافظ إنه لا يوجد "سنتر" تعليمي خاص مرخص بالمحافظة، لكنهم للأسف منتشرون فهم بمثابة التعليم الموازي، ونعمل للقضاء على هذه الظاهرة، والارتقاء بالتعليم الحكومي والعاملين به لكي يستعيد رونقه وعافيته، وأيضا الاهتمام بالتعليم الفني بصفة خاصة ودمجه في سوق العمل فهو يعد قاطرة من قاطرات التنمية.



