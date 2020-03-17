الطالع الفلكي الأربِعَاء 18/3/2020..أمْس واليَوم!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى الثّالثة و 16 دقيقة فجرغدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الثّالثة و54 دقيقة عصراً بتوقييت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد السّعود من 8 مارس - 20 مارس.





اليوم 9 برمهات قبطى ، 18 آذار رُومى، 24 رَجَب ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -شكلِكْ مِتْغَيّر(كده أحسن والا الأوّل؟)-هّوا دلوأتى أحسن ، بس برضه الأوّل كان أحسن كتير.(يحيى الفخرانى من فيلم خرج ولم يعد-1984)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم يُوافق

ذكرى ميلاد الفنانة المصريّة هويدا وهى إبنة المُلحّن المصرى أنور منسى و المُطربة اللبنانيّة صباح فكل عام وهى بألف خير ،إحتفالاً بها فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم هويدا أنور منسى مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(العلاج بالمُوسيقى والفن)،(من الصعب التوضيح)،(جميل لكن مُخيف) ،(زهرة لوتس نقيّة)،(الأمس واليوم)،(يتحدث بأكثر من لسان/أكثرمن لغة)،(أسلحة السّندريللا).





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: تعامل بلطف مع شخص شديد الحساسية أو على الأقل هو كذلك فى هذا التوقيت بسبب ظروف يمرّ بها، الإحساس نعمة أنت لا تفتقر لها.





برج الثور: بعض النشاط على جبهة العائلة وصِلَة الرّحِمْ فى الأفق، لا يجب أن تكون حياتك معادلة حسابيّة ، فى العواطف لاوجود للمعادلات الرّياضيّة.





برج الجوزاء: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.





برج السّرطان: مزاجك سَهْل مُنْبَسِط وهذا يعنى مُساعدتك لأفراد أسرتك بكل رضا وسعادة ، أنت عُرضَة للإبتزاز العاطفى من الأطفال.





برج الأسد: رُبّما تمكنت من تقديم خدمة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.





برج العذراء : فرصة لجرد إسطواناتك وترتيب الكتب والألبومات والصور الفوتوغرافية، هذا يشمل مكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج الميزان: علاقة الودّ والصداقة التى تعيشها اليوم قد تنقلب لنزاع وخصومة فى الغد، لذا لا تندفع بكل ثقلك ولاتغرّد بأسرارك وأترك مساحة فراغ كافية.





برج العقرب: حالتك المزاجيّة تميل للأنشطة الفنيّة ، سماع موسيقى أو مشاهدة فيلم راقى من الزمن الجميل ولو وحيداً، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج القوس: إحساسك بالملل وارد، لكن الخبر الممتاز هو أنّ القليل الذى تُنجزه يكون بمشيئة الله تَعَالى مُتقن وبدون أى أخطاء أو ثغرات.





برج الجدي: طاقة اللون الوردى تعنى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً ، أو سهرة لطيفة أمام فيلم من الزّمن الجميل إن كنت عازباً ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: كلامك اللطيف مع أحد كبار السّنّ فى عائلتك له أكبر الأثر فى تحسين حالته الصحيّة أثناء زيارتك ، لك بصمة حنان خاصّة فلا تبخل بها.



