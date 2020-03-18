القوى العاملة: انتشار كورونا يسبب كارثة في المنشآت الصناعية

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة تتخذ الكثير من الإجراءات الاحترازية حتى لا نصل إلى وضع لا يحمد عقباه، مضيفا:" انتشار الفيروس سيؤدي إلى كارثة في المنشآت الصناعية، ونهدف لحماية الجميع".





وشدد "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، على ضرورة أن يكون الجميع على قدر المسؤولية والالتزام بالإجراءات الاحترازية، والامتناع عن المشاركة في التجمعات.





ولفت إلى أن مصر ستتخطى أزمة فيروس كورونا، حال تكاتف الجميع، والتزام كل شخص بتطبيق الإجراءات الاحترازية.





وفي وقت سابق، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.





وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.





وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.





وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها، وأيضا على نطاق المحافظات.





وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.