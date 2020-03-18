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محافظ الإسكندرية يكشف عن عدد "السناتر" والمقاهي التي أغلقت

الأربعاء 18/مارس/2020 - 05:48 ص
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اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
داليا الحسين
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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن عدد مراكز التعليم والمقاهي ودور المناسبات والأضرحة التي تم إغلاقها للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أن مديرية الأمن كانت سباقة في شن حملات مكثفة لإغلاق المراكز التعليمية في الأحياء.

وأوضح "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الثلاثاء، تم إغلاق 598 "سنتر" خلال ثلاثة أيام فقط، كما تم إغلاق صالات الجيم ومحلات الألعاب الإليكترونية، إلى جانب تكثيف الحملات على المقاهي بعد تحذير أصحابها، ومصادرة 848 شيشة في الأحياء.

وتابع محافظ الإسكندرية: أغلقنا كل دور المناسبات التابعة للأوقاف، وإلغاء الأضرحة والدروس والحلقات الدينية والعلمية بالمساجد، كما تم تأجيل احتفالية الإسراء والمعراج، والبدء في رش جميع المساجد والمصالح الحكومة بالمطهرات.

ونوه محافظ الإسكندرية إلى أن هيئة الرقابة الإدارية شنت حملات أيضا ضد الصيدليات التي تبيع كمامات وعبوات مطهرة مجهولة المصدرة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد اليوم جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وجاء ذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشارت إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عامًا وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أسرته، والمخالطين له.

ولفتت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ونوهت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة.

وكشفت عن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء هو 196 حالة من ضمنهم 26 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًة إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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