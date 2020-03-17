وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مجلس الوزراء قرر السماح لأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الاحتياجات الخاصة التواجد في المنزل خلال هذه الفترة،مع الحصول على أجره كامل، وسيتم حصر عدد الموظفين في كافة الأماكن، وسيتم تقسيم العمل على ورديتين، لتقليل التكدس في المؤسسات الحكومية، بحيث لا يزيد عدد الموظفين في المؤسسات عن 50%.



وتابع "سعفان"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن عدد العمالة في مصر يصل لـ28.5 مليون منهم 4.5 مليون في الحكومة، ولذلك قامت الوزارة بعقد اجتماع مع المجلس القومي لشؤون العمل الذي يوجد به ممثلين عن أصحاب العمل والعمال والأجهزة المختلفة، وتم التحاور حول آلية التعامل مع العمالة في القطاع الخاص بمفهوم قرارات مجلس الوزراء.



ولفت إلى أن قطاع السياحي أكبر القطعات المتضررين من فيروس كورونا، والآن شبه متوقف، خاصة أن يوم الخميس المقبل سيشهد آخر رحلة طيران، لافتًا إلى أن الوزارة أصدرت قرار لصندوق الإعانات للتعامل الفوري مع كل المنشئات السياحية المتضررة لمعاونتها على الخروج من هذه الأزمة بشكل فوري، لافتًا إلى صرف ما يفوق الـ400 مليون لشركات السياحية وقطاع الغزل والنسيج خلال الفترة السابقة، والوزارة جاهزة لتغطية خسائر قطاع السياحية الفترة الحالية.





هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.



وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.



وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.





ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.



وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

