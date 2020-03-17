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عاجل... قيس سعيّد يعلن حظر التجوّل بسبب 'الكورونا'

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:53 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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ظهر الرئيس التونسي  قيس سعيّد منذ قليل، في خطاب متلفز ليعلن للشعب التونسي عن التدابير الإستثنائية التي وقع اتخاذها للتوقي من تفشي فيروس 'كورونا'.

وقد أعلن سعيّد في بيانه، حظر الجولان بداية من يوم غد الأربعاء 18 مارس 2020، من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، موضحا بأنه تم اصدار الأمر إلى القوات المسلحة والوحدات الأمنية، للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.

ويجدر التذكير، بأن الدكتور عبد اللطيف المكي وزير الصحة، كان قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 خلال لقاء إعلامي إلتأم بمقرّ وزارة الصحة، عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس 'كورونا المستجدّ'، بعد صدور نتائج 67 تحليلا مخبريّا أسفرت عن 04 نتائج إيجابيّة، قبل أن تصدر نتائج تحليل الكهل بصفاقس، ليرتفع بذلك العدد إلى الـ25 حالة.
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