عاجل... قيس سعيّد يعلن حظر التجوّل بسبب 'الكورونا'

ظهر الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ قليل، في خطاب متلفز ليعلن للشعب التونسي عن التدابير الإستثنائية التي وقع اتخاذها للتوقي من تفشي فيروس 'كورونا'.





وقد أعلن سعيّد في بيانه، حظر الجولان بداية من يوم غد الأربعاء 18 مارس 2020، من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، موضحا بأنه تم اصدار الأمر إلى القوات المسلحة والوحدات الأمنية، للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.



