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الأعلى للآثار: المتاحف والمزارات السياحية مستمرة في استقبال زائريها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:54 م
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الدكتور مصطفي وزيري
الدكتور مصطفي وزيري
حسام زيدان
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قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتاحف والمناطق الأثرية مستمرة في استقبال زائريها، وكذا الوفود السياحية الموجودة في مصر.

وأشار وزيري إلى أن المتحف المصري في التحرير استقبل اليوم ٧٠٠ سائح، ومنطقة أهرامات الجيزة زارها ١٢٠٠ سائح ومعبد الكرنك في الأقصر فقد زارة ١٠٠٠ سائح

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفي وزيري ورؤساء قطاعات المجلس، لمناقشة التداعيات على القطاع الأثري من فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة في ضوء قرار الحكومة بتعليق الطيران ابتداء من ظهر يوم الخميس الموافق ١٩ مارس وحتي ٣١ مارس الجاري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارًا من الخميس القادم وحتى 31 مارس، كما أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويسرى القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

كما تضمن القرار الموظفة أو العاملة التي ترعى أحد أولادها من ذوى الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه على اثنى عشر عامًا ميلادية، حيث تمت الإشارة إلى أنه بدراسة هذا الاستفسار انتهى الرأي إلى أنه لما كان المستقر عليه أن الأحكام تدور مع علتها وجودًا وعدمًا، وحيث إن علة منح الموظفة التي ترعى طفلًا يقل سنه عن اثني عشر عامًا ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.
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الكلمات المفتاحية

منع انتشار كورونا تخفيض العاملين المصالح الحكوميه المتاحف الاثرية الأعلى للآثار احترازي اجازة استثنائية

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