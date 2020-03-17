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وزير القوى العاملة: السعودية تمد الإجازات للعاملين خارج أراضيها

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:40 م
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محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمد سعفان وزير القوى العاملة
داليا الحسين
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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك تواصل كامل مع العمالة المصرية في الخارج من خلال مكاتب العمل، مشيرا إلى أن السعودية ستمد الإجازات للعاملين الموجودين خارج أراضيها بسبب فيروس كورونا. 

وأضاف "سعفان"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القوى العاملة تتواصل باستمرار مع وزارة العمل السعودية للاطمئنان على المصريين بالخارج.

ونوه إلى أن الوزارة تتواصل مع السفارة المصرية في الأردن ووزارة العمل الأردنية كذلك؛ لمتابعة أوضاع المصريين هناك، وكذلك الحال مع أبناء مصر في الكويت.

وكشف أنه سيتم دعم قطاع السياحة بعد إمدادهم بكافة المعلومات عن المنشآت السياحية من خلال صندوق الطوارئ، موضحًا أن الوزارة ستدفع الأجر التأميني للعاملين المؤمن عليهم في قطاع السياحة.

ونوه إلى أنه أجرى فحص لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مضيفا: "يجب ن نكون قدوة لكل العاملين في القطاع والوزارة".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن الإجراءات تضمنت تعليق حركة الطيران اعتبارا من الخميس القادم وحتى 31 مارس، مشيرا إلى أن ذلك القرار يكبد شركات الطيران الوطنية نحو 2.25 مليار جنيه.

وتابع أن هناك خسائر أخرى في قطاع السياحة، ولكن الخسائر الاقتصادية تهون في سبيل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه تقرر تخفيض حضور العاملين في الأجهزة الحكومية، باستثناء عدد من القطاعات الاستراتيجية المؤثرة.

وناشد الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع، مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي كاف.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.


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الكلمات المفتاحية

حوار الفجر مع محمد سعفان تعليق الدراسة في الجامعات تداعيات كورونا تخفيض العاملين التكالب على الشراء

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