آخرها المسارح والسينمات.. قرارات حكومية حاسمة لمنع التجمعات بسبب "كورونا"

اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات حاسمة بشأن التجمعات في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث أصدر مجلس الوزراء الثلاثاء قرارًا بتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح أيًا كان تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر كتدبير احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكانت غرفة صناعة السينما كانت قد اتخذت عدة إجراءات احترازية حيث أعلنت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبري، الثلاثاء، اتخاذ كافة دور العرض السينمائي الإجراءات الاحترازية للسلامة للرواد على ألا تزيد نسبة الإشغال في كل قاعة نسبة لا تتعدى 35 % من إجمالي عدد المقاعد في كل قاعة، وكان هذا قرار مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بعد الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين 16 مارس2020.





كما وجهت غرفة صناعة السينما بضرورة تعقيم صالات العرض قبل وبعد عرض الأفلام إلى جانب وضع مواد مطهرة بمداخل دور العرض.





- قرار مدبولي بتعليق الفعاليات لمنع التجمعات:

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي، بإيقاف وتعليق أي نشاطات تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين، أو انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلى إثرها تم إلغاء العديد من الفعاليات، حيث امتثلت جميع الوزارات لقرار مجلس الوزراء، وتم وقف ومنع جميع الأنشطة والفعاليات التي تتطلب تجمعات جماهيرية مثل النوادي والأضرحة والمزارات وقاعات الأعراس، وصالات الألعاب الرياضية، والمهرجانات السينمائية، والمعارض، والاحتفالات، حيث ألغت العديد من المؤسسات الثقافية جميع أنشطتها بالكامل، وصدر بيان من وزارة الثقافة بغلق جميع المسارح وقصور الثقافة وقاعات الفن التشكيلي منعًا للتجمعات لضمان سلامة الأفراد.





- قرار وزير الأوقاف بتعليق العمل بجميع دور المناسبات لمنع التجمعات:

وقررت وزارة الأوقاف على قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد عن 15 دقيقة في وقت الخطبة، وقصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وقصر الدعوة على أسرتين في إقامة الأفراح ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر ويأتي كل هذا في إطار التخفيف من التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن لمواجهة فيروس كورونا، وأكدت وزارة الأوقاف أن حفاظ الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة.





كما علقت الوزارة العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها واعتذرت للحاجزين ووجهت بسرعة رد أي مبالغ يكون قد دفعها أي منهم،ونبهت الوزارة على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد وملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية.





- قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية لمنع التجمعات:

ودعا رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية للتعامل الفوري مع جميع الأنشطة التعليمية الموازية كمراكز الدروس الخصوصية، يأتي هذا في إطار قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد، وعلى إثر هذا القرار شنت وزارة الداخلية حملات مداهمات على مراكز الدروس الخصوصية في جميع المحافظات وشمعت مئات مراكز الدروس الخصوصية بالشمع الأحمر.





- قرار بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين لمنع التجمعات:

في غضون ذلك، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين في المراكز والأندية والساحات وهذا جنبًا إلى جنب مع قرار تعليق الدراسة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية وبهدف منع عملية الاختلاط، موضحًا أن الطلاب في المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصري.





وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أية تجمعات أو تكدس جماهيرية لأية أنشطة شبابية أو رياضية.





الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا بإعطاء جميع المراحل التعليمية إجازة لمدة 14 يومًا، وإيقاف جميع أوجه الأنشطة التي بها تجمعات.