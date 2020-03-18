Advertisements
Advertisements
Advertisements

آخرها المسارح والسينمات.. قرارات حكومية حاسمة لمنع التجمعات بسبب "كورونا"

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:04 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
Advertisements
اتخذ مجلس الوزراء عدة قرارات حاسمة بشأن التجمعات في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث أصدر مجلس الوزراء الثلاثاء قرارًا بتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح أيًا كان تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر كتدبير احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت غرفة صناعة السينما كانت قد اتخذت عدة إجراءات احترازية حيث أعلنت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج فاروق صبري، الثلاثاء، اتخاذ كافة دور العرض السينمائي الإجراءات الاحترازية للسلامة للرواد على ألا تزيد نسبة الإشغال في كل قاعة نسبة لا تتعدى 35 % من إجمالي عدد المقاعد في كل قاعة، وكان هذا قرار مجلس إدارة غرفة صناعة السينما بعد الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين 16 مارس2020. 

كما وجهت غرفة صناعة السينما بضرورة تعقيم صالات العرض قبل وبعد عرض الأفلام إلى جانب وضع مواد مطهرة بمداخل دور العرض.

- قرار مدبولي بتعليق الفعاليات لمنع التجمعات:
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا الأسبوع الماضي، بإيقاف وتعليق أي نشاطات تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين، أو انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلى إثرها تم إلغاء العديد من الفعاليات، حيث امتثلت جميع الوزارات لقرار مجلس الوزراء، وتم وقف ومنع جميع الأنشطة والفعاليات التي تتطلب تجمعات جماهيرية مثل النوادي والأضرحة والمزارات وقاعات الأعراس، وصالات الألعاب الرياضية، والمهرجانات السينمائية، والمعارض، والاحتفالات، حيث ألغت العديد من المؤسسات الثقافية جميع أنشطتها بالكامل، وصدر بيان من وزارة الثقافة بغلق جميع المسارح وقصور الثقافة وقاعات الفن التشكيلي منعًا للتجمعات لضمان سلامة الأفراد.

- قرار وزير الأوقاف بتعليق العمل بجميع دور المناسبات لمنع التجمعات:
وقررت وزارة الأوقاف على قصر العمل بالمساجد على الصلاة وخطبة الجمعة بما لا يزيد عن 15 دقيقة في وقت الخطبة، وقصر العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وقصر الدعوة على أسرتين في إقامة الأفراح ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر ويأتي كل هذا في إطار التخفيف من التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن لمواجهة فيروس كورونا، وأكدت وزارة الأوقاف أن حفاظ الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة.

كما علقت الوزارة العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها واعتذرت للحاجزين ووجهت بسرعة رد أي مبالغ يكون قد دفعها أي منهم،ونبهت الوزارة على جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد وملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية.

- قرار غلق مراكز الدروس الخصوصية لمنع التجمعات:
ودعا رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية للتعامل الفوري مع جميع الأنشطة التعليمية الموازية كمراكز الدروس الخصوصية، يأتي هذا في إطار قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات كإجراء وقائي من فيروس كورونا المستجد، وعلى إثر هذا القرار شنت وزارة الداخلية حملات مداهمات على مراكز الدروس الخصوصية في جميع المحافظات وشمعت مئات مراكز الدروس الخصوصية بالشمع الأحمر.

- قرار بتعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين لمنع التجمعات:
في غضون ذلك، قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين في المراكز والأندية والساحات وهذا جنبًا إلى جنب مع قرار تعليق الدراسة في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية وبهدف منع عملية الاختلاط، موضحًا أن الطلاب في المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصري.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن ترتكز على إلغاء أية تجمعات أو تكدس جماهيرية لأية أنشطة شبابية أو رياضية.

الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا بإعطاء جميع المراحل التعليمية إجازة لمدة 14 يومًا، وإيقاف جميع أوجه الأنشطة التي بها تجمعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطة غلق مراكز دروس خصوصية صلاه الجمعه تعليق فعاليات تعليق النشاط تداعيا الاجراءات الوقائية احترازي إطار الإجراءات الوقائية

أخبار تهمك

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ حوالي 9 ساعات

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

منذ حوالي 5 ساعات

فيروس "كورونا" يضرب أندية الدوري الإنجليزي.. تعرف على أبرز الضحايا

منذ ساعتين

عاجل.. إجازة من الحكومة لهذه الفئة من الموظفين

منذ حوالي 6 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 18 ساعة

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

وزير القوي العاملة يزف بشري سارة لقطاع السياحة

منذ حوالي 4 ساعات

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ يوم

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

منذ ساعة و 15 دقيقة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 17 ساعة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 18 ساعة

متعافي من كورونا يروي لـ"الفجر" تفاصيل نجاته من الفيروس.. ويكشف عن الطريقة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد تعليق الدراسة.. إغلاق ٢١ مركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

تنفيذًا لقرار لرئيس الوزراء.. بدء غلق المراكز التعليمية بالإسكندرية

طلب إحاطة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية وقاعات الأفراح

خطة مصر الشاملة لمكافحة كورونا.. محظورات ومليارات وكشف مبكر

بعد تعليق الدراسة.. تحركات لغلق مراكز الدروس الخصوصية في المحافظات

إجازة من المدارس وتعليق الأنشطة.. ننشر قرارات الدولة لمواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

شركة فرنسية تفجر مفاجأة بشأن علاج كورونا.. لديها دواء جاهز

02:09 ص

وزيرة الصحة تكشف سلاح الصين ضد كورونا.. وتطالب المصريين باستخدامه

09:54 م

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 337

10:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status