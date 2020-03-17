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خسائر حادة في أسعار النفط بنهاية التعاملات.. "برنت" أقل من 30 دولار

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 09:07 م
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أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
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خسائر حادة أصابت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل أدني مستوي فى 4 سنوات مع تأثير انتشار فيروس كورونا على الطلب وحرب الأسعار بين المنتجين.


وصرح وزير الطاقة السعودي بأن بلاده سوف ترفع صادراتها النفطية لأكثر من 10 ملايين برميل يومياً خلال الأشهر المقبلة.

وقالت شركة أرامكو السعودية إنها ستواصل على الأرجح إنتاج النفط بمستويات مرتفعة كما هو مخطط خلال شهري أبريل ومايو وسط وقوف أسعار الخام عند 30 دولاراً، وهو ما اعتبرته بمثابة أمر مريح للغاية.

وبالنسبة لتطورات "كورونا"، صعد عدد الإصابات العالمية إلى ما يزيد عن 190 ألف حالة وأكثر من 7 آلاف حالة وفاة، مع تفشي الفيروس في 155 دولة تقريباً حتى الآن.

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات مخزونات النفط الأمريكي الأولية في الأسبوع الماضي في وقت لاحق من اليوم على أن تصدر الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وتراجع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر أبريل بنحو 6.1 بالمائة ليسجل 26.95 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ فبراير لعام 2016.

وهبط سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مايو بنحو 4.5 بالمائة ليسجل 28.70 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 31.25 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.
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الكلمات المفتاحية

سعر النايمكس خام برنت أسعار النفط 190 حالة

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