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"الداخلية" تواصل حملاتها للتأكد من إغلاق كافة الأماكن التعليمية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:55 م
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وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية، بشن حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها.


وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن، وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد (6415) مكان نشاط تعليمى مخالف على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى إتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الإحترازية.. والتى من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة.

ووفقا بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أسفرت تلك الحملات عن الآتي:

تمكن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية من ضبط (تاجر، مقيم بمحافظة القليوبية) حال قيادته سيارة نقل ملكه ومروره بأحد الأكمنة المعدة له خصيصًا بدائرة قسم شرطة المحلة الكبرى أول بالغربية، وبتفتيش السيارة تم العثور على (38000 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامات طبية – جوانتى طبى")، وبمواجهته قرر بتحصله عليها من مصنع خاص لتصنيع الأكياس البلاستيكية كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية.


وباستهداف المصنع أمكن ضبط مالكه، وتبين أن نشاطه الأساسي تصنيع الأكياس البلاستيك "بدون ترخيص" وقيام مالكه بتغيير خط الإنتاج دون تعقيمه لتصنيع الكمامات الطبية بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وعثر بداخله على (100 ألف كمامة "مُعدة للبيع" - 3 طن "أقمشة وورق وأحبار تستخدم فى تصنيع الكمامات") وبمواجهة المتهمان اعترفا بارتكابهما الواقعة، وقرر مالك المصنع أنه نظرًا لزيادة الطلب مؤخرًا على شراء الكمامات والقفازات، قام بإنتاجها "بدون ترخيص"، مستخدمًا خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط (مالك متجر للمستلزمات الطبية، كائن بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية) وضبط (10150 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "قفاز يدوى طبى – كحول إيثيلى") قام المذكور بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق. 


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