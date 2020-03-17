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تامر أمين لرجال الأعمال: "هى متر في متر.. هتودوا الفلوس فين"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:33 م
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تامر أمين
تامر أمين
هدى عبدالرازق
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انتقد الإعلامي تامر أمين، تكالب بعض المواطنين على شراء السلع بشكل مبالغ فيه، مضيفا: "في ناس بتشتري حاجات تكفيها شهور قادمة.. اشتروا بس وزعوا على المحتاجين، واللي مش معاهم يجيبوا".

وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن هناك شخصيات معروفة في الخارج يتبرعون في الأزمات، مضيفا: "معندناش حد اتبرع بـ 16 جنيه.. هما فين رجال الأعمال اللي مصدعنا طول النهار بالإعلانات".

وأضاف الإعلامي تامر أمين: "هى متر في متر، هتودوا الفلوس فين، وبعدين ده هيتخصم من الضرائب، بس هى نطاعة".

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

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الكلمات المفتاحية

مصر كورونا رجال الاعمال تعليق الدراسة في الجامعات تامر امين الوقاية منه

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