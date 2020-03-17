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"كاف" يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا في الكاميرون

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:57 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، قرارا بتأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل في الكاميرون.

وأرسل "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة في البطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل المسابقة.

واستند "كاف" إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، بجانب توقف رحلات السفر في عدة دول بالقارة السمراء، وطلب وزارة الرياضة الكاميرونية من الاتحاد الإفريقي للكرة، في خطاب رسمي، تأجيل البطولة، بعد مراجعة التقارير الطبية الخاصة بانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وأوضح الاتحاد الإفريقي أنه سيحدد الموعد الجديد لإقامة البطولة في وقت لاحق، بعد دراسة الموقف بالكامل.

وكان "كاف" قد أعلن في وقت سابق، تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، لأجل غير مسمى.

ومن المقرر أن تشهد النسخة المقبلة من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين، مشاركة 16 منتخبا، من بينها منتخبان عربيان هما المغرب وليبيا.
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الكلمات المفتاحية

وقف السفر كاف كأس أمم أفريقيا صحة عالمية تأجيل تصفيات الكاميرون

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