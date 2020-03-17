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لمواجهة كورونا.. الأقصر تصدر قرارًا هامًا بشأن العاملين المغادرين للفنادق العائمة والثابتة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:53 م
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بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم قرارًا هامًا، بشأن العاملين الذين غادرو الفنادق السياحية الثابتة والمتحركة، قبل تطبيق قرار حجرهم الصحي لمدة أسبوعين.

وكان قد عقد المحافظ اجتماعًا موسعًا مع مالكي الفنادق العائمة والثابتة بالأقصر، لمناقشة تطبيق خطة التقصي الوبائي ومتابعة الحالات التى تم رصدها من المخالطين، مع التأكيد على عدم مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية "الفنادق الثابتة والعائمة" وذلك لمدة 14 يوم، على أن يخضعوا جميعًا للحجر الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير كافة المنشآت السياحية والمرافق الحكومية والغير حكومية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أشار عدد من مالكي الفنادق العائمة والثابتة إلى مغادرة بعض العاملين للأجازات، فوجه محافظ الأقصر بضرورة عمل قواعد بيانات للمغادرين كما أصدر توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بمتابعة إجراءات العزل لهؤلاء العاملين بمكان أقامتهم مع الاخطار بكل من تظهر علية أعراض يشتبة انها عدوى مع مراعاة التدابير الوقائية المعمول بها فى هذا الشأن، بالأضافة لعدم مغادرة الموجود منهم الا بعد انتهاء فترة العزل المحددة سلفًا.
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مصر كرونا تطهير المنشات الاقصر اخبار

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