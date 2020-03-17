المستشفيات الجامعية: "اللي عنده أعراض قوية لكورونا يروح المستشفى"

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي إن منظومة الصحة تتخذ حزمة من الإجراءات بالمستشفيات للحفاظ على صحة المرضى والأطقم الطبية ومنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".





وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن زيارة المريض في المستشفى واجب إنساني جميل ولكن نظرا للظروف الحالية الأفضل أن نحافظ على صحة المريض والمتردد على المستشفى.





وأشار إلى أن هناك دول كثيرة منعت العبادات الجماعية سواء في المساجد أو الكنائس للحد من انتشار الوباء العالمي، لافتا إلى أن المستشفيات تستقبل كل المرضى ولكن تعطي الأولوية للحالات الطارئة.





ووجه أمين عام المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي حديثه للمواطنين قائلًا: "اللي عنده أعراض قوية يروح المستشفى.. ولو خفيفة يعد في البيت".





في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان عدة طرق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الفئات المختلفة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها من جانب الدولة.





وقالت إنه يجب غسل الأيدي بطريق جيدة بالماء والصابون وتعقيمها جيدا بالكحول، بالإضافة إلى تجنب لمس العينين والفم والأنف بأيدى غير نظيفة، بالإضافة إلى تغطية الأنف أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقى.





وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتقارب مع حالات مشتبه فى إصابتها بالكورونا كما يجب الابتعاد عن السلام بالأيدى أو التقبيل أو الأحضان مع الأطراف الأخرى وقالت: "يجب الالتزام بالعزل فى المنزل عند الشعور بحمى أو سعال".



