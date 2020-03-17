Advertisements
Advertisements
Advertisements

المستشفيات الجامعية: "اللي عنده أعراض قوية لكورونا يروح المستشفى"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:48 م
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي إن منظومة الصحة تتخذ حزمة من الإجراءات بالمستشفيات للحفاظ على صحة المرضى والأطقم الطبية ومنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أن زيارة المريض في المستشفى واجب إنساني جميل ولكن نظرا للظروف الحالية الأفضل أن نحافظ على صحة المريض والمتردد على المستشفى.

وأشار إلى أن هناك دول كثيرة منعت العبادات الجماعية سواء في المساجد أو الكنائس للحد من انتشار الوباء العالمي، لافتا إلى أن المستشفيات تستقبل كل المرضى ولكن تعطي الأولوية للحالات الطارئة.

ووجه أمين عام المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي حديثه للمواطنين قائلًا: "اللي عنده أعراض قوية يروح المستشفى.. ولو خفيفة يعد في البيت".

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة والسكان عدة طرق لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بين الفئات المختلفة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها من جانب الدولة.

وقالت إنه يجب غسل الأيدي بطريق جيدة بالماء والصابون وتعقيمها جيدا بالكحول، بالإضافة إلى تجنب لمس العينين والفم والأنف بأيدى غير نظيفة، بالإضافة إلى تغطية الأنف أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه يجب تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة والتقارب مع حالات مشتبه فى إصابتها بالكورونا كما يجب الابتعاد عن السلام بالأيدى أو التقبيل أو الأحضان مع الأطراف الأخرى وقالت: "يجب الالتزام بالعزل فى المنزل عند الشعور بحمى أو سعال".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

منع انتشار كورونا مرض كورونا كورونا فيروس كورونا

أخبار تهمك

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 10 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم موقفه من ضم لابا كودجو في الصيف

منذ أقل من ساعتين

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

منذ ساعتين و 19 دقيقة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة.. ليفربول يقرر التخلص من نجم الفريق ويحدد مبلغ زهيد لبيعه

منذ ساعة و 10 دقيقة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 11 ساعة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الإفتاء توضح حكم الصلاة على المتوفى بكورونا وتغسيله

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

ما هو فيروس كورونا الذي انتشر في الصين وأعراضه وطرق الوقاية منه؟ .. وتعليق منظمة الصحة العالمية على هذا المرض

اعراض فيروس كورونا عقب اكتشاف أول حالة في مصر لشخص "أجنبي"

المسافة الآمنة بين الأشخاص لتجنب انتقال كورونا (فيديو)

وزير التعليم العالي: لا يوجد إلغاء في المواد الدراسية أوالعملية

وزيرة الصحة: "كورونا" انتشر في أوروبا لأنها قارة تتسم بالشيخوخة

بعد تسجيل أول رضيع مصاب بالكورونا.. كيف ينتقل فيروس كورونا؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:23 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

قرار صادم في انتظار مهاجم الزمالك

05:22 م

تعليق أعمال.. قرار عاجل من رئيس الوزراء يهم كل المصريين

06:14 م

بيان عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا

07:14 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status