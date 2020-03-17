أبرزهم حسن حسني وسيد رجب.. نجوم تألقوا في سن الـ40

_حسن حسني :



_بيومي فؤاد :



_خالد صالح:





تفرغ تمامًا للتمثيل في عام 2000، وهو في سن السادسة والثلاثون، ولمع نجمه سريعًا وبرع في أداء الأدوار المعقدة، وأدوار الشر، من أهم أعماله السينمائية "تيتو، وعمارة يعقوبيان، وهي فوضى، الريس عمر حرب، ملاكي اسكندرية، حين ميسرة، حرب أطاليا، تمن دستة أشرار"، وغيرها من الأعمال الفنية.



_سيد رجب:



يعد الفنان سيد رجب من الفنانين الذين لم تظهر نجوميتهم إلا في وقت متأخر، فكانت بداياته على خشبة المسرح وقضي سنوات طويلة في تقديم أعمال مسرحية في أبو الفنون، وعلاقته بالسينما بدأت بفيلم "إبراهيم الأبيض"، عام 2009، ثم فيلم "الشوق" الذي قام بكتابته وتمثيله، وساهم مسلسل "موجة حارة"، في زيادة شعبيته بعد تحقيقه نجاحاً كبيراً على المستويين النقدي والجمهوري، ومن أبرز أعماله الفنية "جواب اعتقال، قلب الأسد، الحرامي والعبيط، عبده موتة، تتح، تحت الأرض، فرعون، أبو العروسة الجزء الأول والثاني".

النجاح لا يُقيد بعمر ولا زمن وإنما يرتبط بالإرادة والعزيمة، فلا تقل لقد فات القطار، مادمت تعيش على هذه الأرض، فالأحلام تتسع لك، فعليك أن تؤمن أن العمر مجرد رقم، ولابد أن نحلم ونحقق أحلامنا مهما كانت أعمارنا، نجوم استطاعت أن تتألق وتدخل قلوب الجمهور بكل بساطة وسهولة رغم تأخرها في الظهور، ولكنها تركت بصمة وعلامة في عالم التمثيل وكأنها بدأت منذ الصغر، وفي هذا التقرير يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز هؤلاء النجوم :بدأت موهبة الفنان حسن حسني تظهر عندما كان صغير، حيث إنه قدم دور "انطونيو"، في إحدي الحفلات المدرسية، وحصل من خلاله على كأس التفوق في مدرسة الإعدادية، الأمر الذي دفع حسن حسني أن يقرر إنه لن يعمل في شيء آخر غير التمثيل، وبعد رحلة طويلة من العمل الفني المغمور، استطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً، ويلفت انتباه الجمهور والنقاد الذين أعلنوا أن دخوله السينما كان 'على كبر'، وتعتبر منتصف التسعينيات في حياة حسن حسني، أكثر مايميزها هو مشاركته في أفلام الشباب، حيث كان لا يخلو فيلم إلا وبه حسن حسني، ومن أبرز أعماله " ياأنا ياخالتي، حمادة يلعب، البدلة، عيال حبيبة، كامل الأوصاف، فرحان ملازم آدم، اللمبي، اللي بالي بالك، عقدة الخواجة، لوحة"، وغيرها من الأعمال الفنية فرصيد حسن حسني يقارب ال 500 عمل فني.يعتبر بيومي فؤاد من النجوم التي كتبت لهم الشهرة عندما كبروا، على الرغم من تخرجه من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إلا أنه كان مشتركا في فرقة أتيلية المسرح، كما تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، وبدأ مشواره الفني بالإعلانات، ثم دخل عالم التمثيل بأدوار صغيرة مثل "احكي يا شهرزاد، رقم مجهول، أبواب الخوف"، زادت شهرته بعد مسلسل "الكبير أوي"، ثم بعد ذلك استطاع أن يحقق شهرة واسعة فلا يكاد يخلو عمل إلا وبه بيومي فؤاد، ومن أشهر أعماله الفنية "عوالم خفية، نيللي وشريهان، الرجل العناب، عزمي وأشجان، زنقة ستات، ليلة هنا وسرور، الحرب العالمية الثالثة"، وغيرها من الأعمال الفنية المميزة.كان الفنان الراحل خالد صالح من ضمن الفنانين الذين بدأوا حياتهم الفنية في وقت متأخر، فقد بدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة، ومثل في مسارح الهواة مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية لفترة طويلة، وكان هذا في الوقت الذي كان يمارس فيه أعماله التجارية الخاصة.