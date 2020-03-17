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كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 07:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
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أجابت دار الإفتاء، على 9 أسئلة شرعية عن فيروس كورونا، كان على رأسها كيف يغسل ويكفن من مات بفيروس كورونا؟

كما أجابت الدار خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك" عن أسئلة: هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟، وما هي أدعية التحصين من فيروس كورونا؟، وما حكم القنوت في الصلاة لصرف فيروس كورونا؟، وهل يجوز شرعًا منع العمرة بسبب انتشار فيروس كورونا؟، وما حكم الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؟

كما أجابت على ما حكم احتكار ورفع أسعار السلع الضرورية لمواجهة فيروس كورونا؟، وما الواجب على المسلم فعله للتصدي لوباء فيروس كورونا؟، وما حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد وغلق المساجد وقت انتشار فيروس كورونا؟

كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
كيف يغسل الميت؟.. الإفتاء تجيب على 9 أسئلة عن فيروس كورونا
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