وزير الزراعة يكشف حقيقة انتشار الجراد في جنوب مصر

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الحديث حول انتشار الجراد في جنوب مصر، مجرد شائعات، معقبًا: "مفيش حاجة موجودة على أرض الواقع تمامًا".



وتابع وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك55 قاعدة منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لمكافحة الجراد، مشيرًا إلى أن الصورة المنتشرة للجراد على مواقع التواصل الاجتماعي قديمة جدًا.





وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مساء اليوم، أنه لا صحة لما يتداوله البعض عن انتشار الجراد في محافظة مطروح بالقرب من الحدود المصرية الليبية.



وقال الدكتور عصام ياسين، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية إنه تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكه شرق محافظة مطروح للتحقق من صحة البلاغ الوارد إلى قاعدة جراد مرسى مطروح، مكتب إدارة الأزمات بالمحافظة، وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكه.



وأضاف "ياسين" أنه بالمعاينة تبين، عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي، والقيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة، ولم يتم مشاهدة أي وحدات، مشيرا إلى أن المواطنين القاطنين بالمنطقة أفادوا عدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد.



وأوضح "ياسين" أن هناك متابعة دائمة لإدارات مكافحة الجراد على كافة الحدود بالتعامل الفوري مع أي أسراب من الجراد ومنع دخولها الأراضي المصرية. وذكر أن وزارة الزراعة تهيب كافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار بشأن الوزارة وقطاعتها المختلفة منعا لانتشار الشائعات وأثارت البلبلة.