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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في اليونان إلى 387

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:25 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت اليونان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 387 حالة.

ويذكر أن أعلنت وزارة الصحة اليونانية، الأحد، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 331 حالة، بعد تسجيل 103 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب الوزارة، فإن من ضمن الإصابات الجديدة، 44 حالة إصابة في العاصمة اليونانية أثينا.

وأشارت الوزارة إلى أن 57% من المصابين من الرجال بمتوسط عمر 64 عاماً، كما تم سحب 4000 عينة جديدة تمهيدا لإخضاعها للفحص.

إلى جانب ذلك أشارت الوزارة إلى أن 80 من كل 100 حالة تعاني أعراضاً خفيفة، و15 حالة تعاني أعراضاً شديدة، و5 حالات سيئة.

يذكر أن اليونان أعلنت، الخميس، وفاة شخص (66 عاما) جراء إصابته بفيروس كورونا.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء.

وبين الساعة 17,00 الإثنين و09,00 الثلاثاء، تم تسجيل 56 وفاة جديدة و4569 إصابة على صعيد العالم.

وتأخذ الحصيلة التي تستند لبيانات تجمعها "فرانس برس" من السلطات الوطنية والمعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في الحسبان حقيقة أن معايير إحصاء الضحايا وإجراءات فحص الإصابة بالفيروس تختلف من بلد لآخر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين "باستثناء هونغ كونغ وماكاو" 80 ألفا و881 بينها 3226 حالة وفاة، في حين تعافى 68 ألفا و869 شخصا.

وتم تسجيل 21 إصابة جديدة و13 وفاة في الصين بين الساعة 17,00 الاثنين و09,00 الثلاثاء.


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