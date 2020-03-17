Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب فيروس كورونا.. برشلونة يخشى فشل صفقة نيمار

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 06:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب (ESPN)، إن فريق برشلونة يخشى أن يؤثر فيروس كورونا على استثماراته هذا الصيف بعد الخسائر المالية الكبيرة في الفترة الأخيرة.

ويتوقع النادي الكتالوني أن يخسر مبلغًا كبيرًا من المال، وهذا سيحدد المبلغ الذي يمكنه إنفاقه في الميركاتو الصيفي على الصفقات الجديدة.

ونشبت حالة من القلق داخل جدران الفريق، وذلك بسبب أن برشلونة كان يريد الدخول للتعاقد مع أكثر من صفقة ضخمة مثل (لاوتارو مارتينيز - نيمار دا سيلفا).
Advertisements

أخبار تهمك

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. توجيه جديد من السيسي عن السيول

منذ ساعة و 19 دقيقة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 9 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعتين

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يسقط ديون بـ 9.9 مليار جنيه عن المتعثرين

منذ ساعة و 7 دقيقة

تحديد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ ساعة و 19 دقيقة

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 8 ساعات

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات أزمة كهربا وشيكابالا وعقوبة اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

09:12 ص

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

09:38 ص

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

03:24 م

رد فعل قوي من رمضان صبحي بعد عقوبة الأهلي

05:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status