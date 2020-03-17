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إغلاق متاحف بي إم دبليو بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 05:32 م
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متحف بي ام دبليو
متحف بي ام دبليو
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أعلنت شركة بي إم دبليو عن إغلاق متاحفها، وذلك ضمن إجراءاتها لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وستتوقف جميع متاحف الشركة الرئيسية الـ 3، وهي بي إم دبليو Welt وبي إم دبليو Classic ومتحف بي إم دبليو، وسيبدأ تعليق العمل في تلك المتاحف من يوم 17 مارس.

في نفس الوقت لم تعلن الشركة عن موعد عودة العمل في تلك المنشئات، وستظل معلقة ربما لعدة أسابيع. ويذكر أن الشركة وجدت موظف مصاب في أحد مصانعها.
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