محمد صبحي يكتشف فيروسًا قاتلًا قبل انتشار كورونا

عندما كان يجسد النجم محمد صبحي شخصية دكتور أبحاث في مسرحية "خيبتنا" يسمى "يأس"، اكتشفت الشخصية، بأنَّ هناك حرب كيمياوية تطلقها أحد المنظمات وأطلقت فيروسا قاتلا وفتاك أقوى من "سارس" سيدمر العالم ويقتل 300 مليون شخص.





ففي أحد المشاهد التي تجمع الدكتور "يائس" بزوجته "ابتئاس" يعلن عن اكتشافه لحرب الجينات، ويؤكد أن هناك جهة غير معلومة وشريرة توصلت لفيروس قاتل وفتاك أخطر من القنبلة النووية.





فبذلك يكون الفنان محمد صبحي، توقع ما نحن فيه حاليا وتحول الخيال العلمي لحقيقة بانتشار فيروس کورونا (COVID-19) في العالم كله والحديث الدائر عن كونه مصنع وموجه وورائه جهة شريرة ودولة عظمى.

مسرحية "خيبتنا"، عرضت منذ عامين لكنها كتبت منذ 2005، وكأنها تنبأت بالوضع الحالي بعد انتشار فيروس كورونا، تتناول مسرحية "خيبتنا" ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمي فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى.





"خيبتنا"، مسرحية صريحة فيها دعوة لقراءة التاريخ ومعرفة الماضي لرسم المستقبل بطاقة إيجابية عالية، لأن الإنسان بدون وطن يصبح مشتتا، لأننا نجاة للوطن والوطن لنا نجاة".





يذكر أن مسرحية "خيبتنا"، من تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحي وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات"، وللمرة الأولى الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، كما شارك في بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكري وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضي.