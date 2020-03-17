عاجل| "تعقيم مستشفيات جامعية".. بيان جديد من القوات المسلحة بشأن "كورونا"



وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالدور الفعال الذى تقوم به القوات المسلحة لمعاونة أجهزة الدولة فى الإجراءات الوقائية لمجابهة الفيروس مشيدًا بما لمسه من تعاون فعال ودقة في الأداء من الأطقم المكلفة بتنفيذ المهام المكلفين بها.



من جهته، أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن القوات المسلحة كعادتها دائمًا تبادر بتقديم الدعم الكامل في مواجهة الأزمات التي تواجه الدولة، فيما أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر أن الجامعة تثمن جهود القوات المسلحة في تقديم الدعم العاجل والمبادرة بعملية التطهير والتعقيم داخل الجامعة حرصا علي سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



وأظهرت عناصر القوات المسلحة خلال عمليات التطهير والتعقيم مدى ما يتمتعون به من كفاءة وإحترافية واستعداد عالى لتنفيذ كافة المهام على أكمل وجه وبذل الجهد من أجل صحة وسلامة شعب مصر العظيم.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تعاون القوات المسلحة مع كافة أجهزة الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.